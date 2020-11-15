Çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde çalınan 7 büyükbaş hayvan, jandarmanın çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesi Baykent köyünde besicilik yapan Reis Öztürk, hayvanlarının merada otlarken çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra köy içerisinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu çalınan 7 büyükbaş hayvan, Kaleönü köyü sınırları içindeki dere yatağında başıboş halde bulunarak Reis Öztürk'e teslim edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gece ve gündüz demeden tüm imkan ve kabiliyetlerimizi kullanarak vatandaşlarımızın yanındayız'' denildi.