Cami yararına kermes

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Din Kültürü öğretmenleri Safa Toprak ve Fatma Gök tarafından yeni cami için kermes düzenleyerek elde edilen geliri Çıldır Müftüsü Mehmet Cebeci'ye teslim ettiler. Öğrencilerin ailelerine hazırlattıkları yiyecekler okulda sergilenerek diğer öğrencilere fiyat gözetmeksizin satıldı. Öğrencilerinde birlik ve dayanışma içerisinde harçlıklarını cami yararına düzenlenen kermeste harcadılar.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun "Öğretmenlerimiz öğrencilerin sorun ve sıkıntılara karşı duyarlılığını arttırmak. Yardımlaşmanın önemini kavratmak adına bu tür etkinlikler düzenliyorlar. Düzenlenen kermesten elde edilen geliri Çıldır İlçe Müftümüz Sayın Mehmet Cebeci'ye teslim ettik. Umarım camimiz en kısa sürede tamamlanır" dedi.

Düzenlenen kermesten elde edilen geliri kabul eden Çıldır İlçe Müftüsü Sayın Mehmet Cebeci " Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Camimizin en kısa sürede tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Ümit ediyorum ki cami cemaat kabul etmesiyle birlikte Çıldır'a farklı bir ahenk katacaktır" dedi.