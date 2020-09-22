Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ardahan'da

Savaş dönemine ait objeler ile donatılan Mobil Müze, 2 yılda Türkiye'nin 108 noktasına ulaşacak. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' ülküsüyle Çanakkale ruhunu, Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 2 gün boyunca Ardahan'da gezilebilecek.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Ardahan'da Milli Egemenlik Parkında vatandaşlarla buluşan müzeyi ziyaret eden Ardahan Valisi Hüseyin Öner, vatandaşlar ve çocuklarla birlikte Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeleri inceledi, dijital gösterileri izledi.

Vali Öner, milletimiz için büyük anlam ve önem taşıyan övünç kaynağımız Çanakkale Zaferi'nin hep diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin Serhat şehrimiz Ardahan'a gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pandemi kuralları çerçevesinde müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.