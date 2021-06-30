Ceviz büyüklüğünde dolu şoku: Araçların camları kırıldı, kaportaları zarar gördü

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle onlarca araç zarar gördü.

Ardahan'da bu sabah etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur un ardından kentin bazı noktalarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan-Çıldır karayolu yağan doluyla beyaza büründü. Karayolunda bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçların camlarında çatlamaya neden oldu. Bazı araçların da kaportaları zarar gördü. Yolda seyir halindeyken doluya yakalanan bazı araç sürücüleri de kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekince yolun kenarına park edip yağışın durmasını bekledi.

Dolu yağışının etkili olduğu Çıldır ilçesine bağlı Beyrehatun köyünde Murat Gökçe'ye ait aracın camı kırıldı, kaportası zarar gördü. Gökçe destek beklediğini söyleyerek, ''Zararımız büyük, camlar paramparça olmuş, kaportada büyük oranda zarar var. Üstü brandayla örtülü olduğu halde bu şekilde zarar gördü. Bu da dolunun büyüklüğünü gösteriyor" dedi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ekili araziler de zarar gördü.