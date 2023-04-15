CHP Ardahan Milletvekili Adayları karşılandı

Cumhuriyet Halk Parti'si adayları Özgür Erdem İncesu ve Asım Karabacak, Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından Ardahan'a geldi. Üniversite kavşağında partililer tarafından büyük ilgiyle karşılanan adaylar seçmenleri ile buluştu.

Uzun araç konvoyu eşliğinde şehre giriş yapan İncesu ve Karabacak, şehir turunun ardından Dursun Akçam Kültür merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Dursun Akçam Kültür merkezi önünde konuşma yapan adaylar, Ardahanlılardan seçimde destek istedi.