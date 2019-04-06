CHP Belediye Başkanı Faruk Demir Mazbatasını aldıktan sonra konser verdi

25 yıl sonra Ardahan Belediyesi'nde tekrar partisinin kazanmasını sağlayan Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, mazbatasını almak için partililer ile birlikte Ardahan Adliyesi'ne geldi. Demir, Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun tarafından karşılandı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Faruk Demir, AK Partili eski Belediye Başkanı Faruk Köksoy'dan görevi devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Demir, "Şehrimiz için çalışacağız. Parti rozetimizi çıkardık. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım bıraktığı bütün projeleri tamamlayacağız" dedi.

Demir konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizler bu olanağı demokrasinin sayesinde bana verdiniz. O tertemiz oylarınızla beni 1999'da parlamentoya gönderdiniz, şimdi de yerel yönetimde düşündüğüm Ardahan'ın hayalini gerçekleştirmek için yetkilendirdiniz. Çalışmamızı yaparken kendileri izin verirlerse, hiçbir kompleks olmadan sayın Faruk Köksoy'un fikirlerinden, tecrübelerinden, naif kişiliğinden istifade edeceğim. Çünkü asıl olan Ardahan'dır."

Cumhuriyeti kuran Kuvayı milliye ruhuyla çalışacaklarını ifade eden Faruk Demir, ''Mustafa Kemal'in askerleri olan bütün partili yoldaşlarımı, aramızdan ayrılmış olanları rahmetle anıyorum. Tüm yoldaşlarımı sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. 5 yıl sonra sayın Köksoy'un başlattığı ve bir noktaya getirdiği projelerin üzerine farklı bir Ardahan ile Ardahanlıların karşısına çıkacağız. Köksoy'un hangi emri ve talepleri olursa başımın üstündedir" diye konuştu.

Eski Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise, "Demokrasi; Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vazgeçilmez bir davasıdır ve milletimiz de bunun arkasındadır. Bugün Ardahan'da da bir seçim süreci yaşanmıştır ve bu süreçte ipi göğüsleyen değerli başkanımıza hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Köksoy daha sonra görevi devrettiği Demir'e çalışmalarında başarılar dileyerek belediye binasından ayrıldı.

Teslim töreni ardından kutlamaların yapıldığı Milli Egemenlik Parkı'na geçen yeni başkan Faruk Demir, kendisini bekleyenlere seslendi.

Demir, "Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu seçim maratonunu yaşadık. Kar, kış demediniz ve inandığınız davada bizimle 4 ay boyunca sokak sokak, kahve kahve dolaştınız. Eğer bir başarı varsa, ben o başarıda sizlerden birisiyim. Bu ortak bir başarıdır, hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Başkan Faruk Demir, konuşma sonrası hemşehrilerine mini bir konser verdi.