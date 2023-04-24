CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu bölge Kafkaslar ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacı olan 25 milyar dolarlık güçlü bir pazarın aktörü olacak"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ardahan'a geldi.

Kılıçdaroğlu, Ardahan'da partililer tarafından çiçeklerle karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra PTT Kavşağı'ndaki miting alanına gitti. Burada partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, Adalet sadece Ardahan'a değil, Türkiye coğrafyasına gelecek. Yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. Birlikte bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur dedi.

Dışarıdan et getirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım. Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim diyerek, ''Dışarıdan et, canlı hayvan, arpa, yulaf ve mısır getiriyorlar. Bu ülkenin ovaları ve tarlaları yok mu; Onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım. Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Ben sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, kul hakkı yiyene oy vermeyin. Herkes bulunduğu yerde karnını doyuracak, herkes bulunduğu yerde huzur içinde yaşayacak. Onlar paraları beşli çeteler için harcıyor, Bay Kemal halk için harcayacak.''

Kılıçdaroğlu, Ardahanlılara da müjdeler vererek, ''Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olacak. Köy okullarının tamamı açılacak. Gençler, ben de sizinle beraberim. Ardahan söz; Sahra Tüneli gelecek, çiftçi kazanacak, üretici kazanacak, her köyde öğretmen, veteriner olacak, hayvanlarınızın aşısı ücretsiz yapılacak. Benim tek görevim bu ülkeye huzurun ve bereketin gelmesi. Parayı nerden bulacak diyorlar? Para var. Türkiye zengin bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke, yeter ki kaynaklar doğru harcansın. Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi entegre tesisleri kurulacak. Ve bu bölge Kafkaslar ve Ortadoğu'nun yıllık et ihtiyacı olan 25 milyar dolarlık güçlü bir pazarın aktörü olacak'' dedi.