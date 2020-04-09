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CHP Ücretsiz Maske dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi Çıldır İlçe Başkanlığı halka ve esnafa ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Ardahan belediyesi tarafından kurulan tekstil atölyesinde üretilen maskeler ücretsiz olarak halkla buluştu.


Dağıtımı gerçekleştiren CHP Çıldır İlçe Başkanı Nevzat Şirin "Ardahan Belediyemizin istihdamı arttırmak amacı ile kurtuğu tekstil atölyemiz bu zor günlerde halkımızın yanında olmak adına makse üretmeye başladılar. Üretilen maskeler belediyemiz tarafından bugün bizlere ulaştı. Bizde CHP Çıldır ilçe teşkilatı olarak zaman kaybetmeden maskeleri halka ulaştırıyoruz. Köylerdeki temsilcilerimiz aracılığı ile elimize ulaşan maskelerin bir bölümünü köylerde yaşayan vatandaşlarımıza gönderdik" dedi.

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