CHP'nin başkan adayı ünlü sanatçı Faruk Demir: ''Hedefimiz Ardahan'ı yaşanabilir bir kent yapmaktır''

CHP'nin Ardahan Belediye Başkanı adayı olan ünlü sanatçı Faruk Demir, ''Benim iktidarımda Cumhuriyet Halk Partililerin hepsinin başı dik, karnı tok, sırtı pek olacak'' dedi.

CHP Ardahan İl Başkanlığı önünde düzenlenen karşılama sonrası parti binasında konuşan Ardahan Belediye Başkanı adayı Faruk Demir, kendisine destek olanlara ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Demir, hedefinin Ardahan'ı yaşanılabilir bir kent yapmak olduğunu söyleyerek, "Hiç ayrım yapmadan Ardahan'ın geleceği için çalışacağız. Bizim için Ardahan'ın çıkarı önceliktir. Hedefim Ardahan'ı yaşanılabilir bir kent yapmaktır. Ardahan'ın nimetlerini gün yüzüne çıkartmak için Ardahanlılarla çalışacağız. Ardahan güzelleşince sadece CHP'liler veya Faruk Demir değil herkes mutlu olacak" dedi.

Demir, ''Benim iktidarımda Cumhuriyet Halk Partililerin hepsinin başı dik, karnı tok, sırtı pek olacak. Ve onun için bütün olanaklarımız hazır, her şeyimiz var, sadece iyi organize olacağız. Bir makama kenetlenmek değil topyekün Ardahan'ın tüm kaynaklarını harekete geçirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.