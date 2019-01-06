Çıldır AK Parti yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı

AK Parti Çıldır İlçe Başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Başkanı Yusuf Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Rukiye Kılınç, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Erdem İl Genel Meclis Üyesi Aday Adayları ve partililer katıldı.

Başkan Yılmaz, "Yönetim kurulunun oluşması ve onaylanması ile birlikte ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışı bize teslim edilen bayrağı en üst seviyeye taşımak için hep birlikte çalışacağız. Partimize önemli katkılar sunan birinci parti konumuna taşıyan önceki İlçe Başkanımız Ahmet Rıfat Vural'a sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

İl genel Meclisi Aday adaylarının da söz aldığı toplantı da Ahmet Rıfat Vural, "Yusuf Başkan ve ekibine hayırlı olsun, Birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart seçimlerini en iyi şekilde tamamlayarak partimizin başarısı için çalışacağız. AK Parti sadece bir parti değil dava hareketiniz, varlığın birliğin bütünlüğün partisidir. 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde partimizin içinde olup ben duygusu ile hareket edenlerin dün olduğu gibi bugünde partimize faydası olmayacaktır. Bizler bugünde Biz duygusuyla hareket ederek partimizi bir üst seviyeye taşıyacağız. Partimizi yalnız bırakmayarak buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür eder yeni yönetim kurulundaki arkadaşlara da başarılar dilerim" diye konuştu.

Etem Özcan, "Yeni kurulan yönetime ve Yusuf Başkana hayırlı olsun. İl genel meclis üyesi olarak ilçemizin sorunları için çalışmalar yürüttüm. Bugünde bu göreve tekrar talibim" dedi.

Hikmet Aydın'da, "AK Parti birliğin ve beraberliğin partisidir. İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında elimizi taşın altına koymak için bu göreve talip olarak aday adayı oldum" ifadelerine yer verdi.

Yaşar Topkaya ise " Uzun Yıllardır Ak Partide siyaset yapan bir kardeşiniz olarak bende bu dönem aday adaylık başvurusu yaptım. Şahsıma görev tebliğ edilirse bunu layıkıyla yerine getirmek için çalışacağım "dedi.