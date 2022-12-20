Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında çevre temizliği

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı karayolunda TIR yoğunluğu nedeniyle yaşanan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla, Vali Hüseyin Öner'in talimatıyla temizlik çalışması başlatıldı.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar nedeniyle zaman zaman büyük yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan dolayı oluşan çevre kirliliği nedeniyle Ardahan Valiliği harekete geçti.

Vali Hüseyin Öner'in talimatıyla yapılan çalışma çerçevesinde 7 kamyon çöp toplandı.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerin çalışmalarıyla, sınır kapısına giden karayolun yaklaşık olarak 4 kilometrelik kısmında TIR yoğunluğu sebebiyle biriken katı atık ve çöpler ortadan kaldırıldı.