Çıldır Belediye Başkanı Azizoğlu, Muhtarlar Gününü kutladı

Başkan Azizoğlu, mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Muhtarların, bulunduğu köy ve mahallelerde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini dile getiren Başkan Azizoğlu, “Milletimizin güçlü iradesinin yerelde temsilcileri olan muhtarlarımız; gurur ve umut kaynağımızdır. Muhtarlarımız yerel demokrasimizin mihenk taşlarından olup, en iyi hizmetin vatandaşa sunulmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olan muhtarlarımız, her zaman halkımızın yanında ve hizmetindedir. ‘Önce insan' diyerek bir gönül köprüsü vazifesi gören bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar; tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.