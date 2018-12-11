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Çıldır Belediyesi Kanal Açma Aracına Kavuştu

Ardahan Çıldır Belediyesi araç parkına kanal açma aracını da ekleyerek ilçe için önemli bir sorunu daha halletmiş oldu.


Özellik tıkanan kanalizasyon hatları ilgili sorun yaşanıyor çevre il ve ilçelerden araç talep edilip sorun giderilmeye çalışılsa da araçların müsaitlik durumundan dolayı sorun çözüme ulaşmıyordu.


Kanal açma aracının belediye envanterine kayıt edilmesinden sonra açıklama yapan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu "İlçemizin alt yapı hizmetlerinde yaşanan sorunların en kısa sürede çözüme kavuşması vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacı ile çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemizin araç parkını yenilememize birlikte ihtiyaç olan yeni araçlar içinde her daim girişimlerimiz devam etmektedir. Son olarak kanal açma aracımızı da belediye envanterine ekledik. Belediyemizin kanal açma aracının olmaması çeşitli mağduriyetlere sebep oluyor, komşu ilçelerden talep ettiğimiz araçların gelmesinin zaman alması sorunu iyice büyütüyordu. Bugün bu aracımızla birlikte sorunlara anında müdahale edebileceğiz. kanal açma aracının ilçemize kazandırılmasında katkı sunan Ak Parti Ardahan Milletvekili Orhan atalaya şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim" dedi.

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