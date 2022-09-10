Çıldır Belediyesine ait sosyal tesislerde hırsızlık

Çıldır Belediyesi tarafından kullanılan sosyal tesislere giren hırsızlar değerli eşyalı aldıktan sonra tesis içerisindeki bir çok yere de zarar verdi. Gece saatlerinde gerçekleştirildiği düşünülen olayda, hırsızlar Çıldır Belediyesi Sosyal Tesisleri içerisindeki maddi değeri yüksek eşyaları aldıktan sonra etrafı tahrip ederek olay yerinden ayrıldı. Çıldır Belediye personeli tarafından sabah fark edilen olay kolluk kuvvetleri ve Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'na bildirildi.

Olay yerinde inceleme bulunan kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlatırken başkan Azizoğlu "Bu tür olayların yaşanmasından ilçem adına üzüntü duyuyorum. Bir çok çaba sonucu ilçemize kazandırmaya çalıştığımız yatırımların bir kaç kendini bilmezin verdiği maddi zararın yanı sıra manevi olarak ta etkisi büyüktür. Kolluk kuvvetleri gerekli incelemeyi başlattılar. Umarım kısa sürede bu alçaklığı yapanlar yakalanarak kanun önünde hesap verirler" dedi.