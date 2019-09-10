İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıldır Emniyetten servis denetimi

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci güvenliği için servis denetimine başladılar.


2019-2020 eğitim öğretim başlamasıyla birlikte uzun bir aradan sonra okullarına dönen öğrencilerin servislerde sorun yaşanmaması için Çıldır emniyet amirliği tarafından denetimde eğitim öğretimin ilk günü başladı. Servisleri ve servis şoförlerini denetleyen Emniyet yetkilileri servislerin iç koşullarının yanı sıra şoförlerin yeterlilik belgelerinin haiz olup olmadıklarını kontrol etti. Gerekli hassasiyeti göstermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.