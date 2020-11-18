Çıldır geceleri de ışıl ışıl olacak

Yakup Azizoğlu, Çıldır merkezdeki Atıf Ababay caddesini ışıklandırarak canlandıran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmenin göndermiş olduğu ekipler ilçe esnafını mağdur etmeden, caddeyi ışıklı süslemelerle aydınlatarak güzel bir görüntüye kavuşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu ''Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen beyin ilçemiz için yapmış olduğu bu güzel aydınlatma işi zamanından önce tamamlanmış ve ilçemizin gece görüntüsüne farklı bir güzellik katmıştır. Bizim talebimizi kırmayarak ilçemize bu yatırımı yapan başta Başkanımız Mehmet Sekmen'e ve buraya kadar gelip işi tamamlayarak dönen Büyükşehir çevre düzenleme ekiplerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum '' dedi.