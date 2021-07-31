Çıldır Gölü cıvıl cıvıl

Bunaltıcı sıcakların devam ettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar serinlemek için göl ve akarsulara akın ediyor. Ardahan'da ise vatandaşlar Çıldır Gölü'nün serin sularında serinliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olmaya devam eden sıcak hava, vatandaşları bunaltıyor. Sahil kesimlerine gitmeyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki akarsu ve göllere akın ediyor. Son yılların en sıcak yazının yaşandığı ve hava sıcaklığının 28 dereceyi gördüğü Ardahan'da vatandaşlar kendilerini Çıldır Gölü kıyılarına attı.

Çıldır Gölü, haiz olduğu organik yapısı ve güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Tektonik yapıya haiz göl, 17 çeşit balık çeşidi, organik yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Kışın yüzeyi 25 santim genişliğinde buzla kaplanan, üstünde atlı kızak meydana getirilen, Eskimo adabı balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere konut sahipliği yapıyor.