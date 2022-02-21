Çıldır Gölü Eskimo Evine yoğun ilgi

Ardahan'ın 124 kilometrekarelik alana yayılan ve yüzeyi buz tutan Çıldır Gölünde kardan 'Eskimo Evi' yapıldı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Atlı kızaklarla tur atılan, eskimo usulü balık avlanan Çıldır Gölü'nde yapılan ‘Eskimo evi' turistlerin ilgi odağı oldu.

Murat Gökduman, ''Burası Eskimo evlerinin bir örneği ve Çıldır gölü üzerinde yapılmış. Çok keyifli gerçeği yansıtan bir ev, tabi Çıldır Gölü üzerinde olması da ayrı bir güzellik katıyor. Çok keyifli olmuş ve üst kısmı da kale gibi planlanarak yapılmış. Harika bir görsele sahip'' şeklinde konuştu.