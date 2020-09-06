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Çıldır Gölü her geçen gün daha fazla kirleniyor

Ardahan’ın Çıldır Gölü’nü hafta sonunu geçirmek isteyen piknikçiler çöplüğe çevirdi.

Ardahan'ın Çıldır Gölü'nü hafta sonunu geçirmek isteyen piknikçiler çöplüğe çevirdi.


Yaz ve kış turizmi açısından Ardahan'ın göz bebeği haline gelen Çıldır Gölü gerek Arpaçay gerekse Çıldır tarafında bir çok etkinlik ve sosyal faaliyete ev sahipliği yapıyor. Çevre illerden bir çok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü, hafta sonlarının uğrak mekanı haline geldi. Çıldır Gölü, hafta sonunu piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, tatilcilerin çöpleri gelişi güzel atmaları pes dedirtti. Yapılan tüm uyarılara rağmen çevre konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi, bölge halkının tepkisine neden oldu.


Bu durum karşısında rahatsızlığını dile getiren vatandaşlar, "Çıldır Gölü doğa harikası bakir bir alan, hafta içi hafta sonu bir çok ziyaretçisi oluyor. Bizlerde fırsat buldukça geliyoruz. Her gelişimiz de farklı bölgelerine gidiyoruz ama her bölgenin giderek kirlendiğinin farkındayız. Çoğu piknikçi çöplerini toplamadan gidiyor ve bu çöpler etrafa saçılıyor. Temizliğe daha fazla önem verdiğimiz şu günlerde çevre magandalarının bu tavrı kendi kişilik ve karakterlerinin bir göstergesi diye düşünüyoruz" dediler.

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