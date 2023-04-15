Çıldır Gölü sazlık alandaki su seviyesi arttı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü'ndeki sarı balık sayısının artması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllara oranla göl kenarında bulunan sazlık alandaki su seviyesinin bu yıl çok daha fazla olduğunu dikkat çeken vatandaşlar, göle has sarı balıkların yumurtalarını bu alana bıraktıklarını ve büyük bir yoğunluk olduğunu dile getirdiler.

Kurak geçen kış döneminin ardından hava sıcaklıklarının normale dönmesi ile bu yıl erken çözülen Çıldır Gölü'nde sazlık alandaki su seviyesinin artması bölge halkını sevindirdi. Gölde bulunan sarı balıkların genellikle yumurtalarını bu alana bıraktığını anlatan vatandaşlar, “Burası Çıldır Gölü sazlık alanı. Sarı balıkların beslendiği alan. Genellikle bu dönemlerde bu bölgede ayrı bir gölet oluşuyor, göldeki balıklar buraya gelip yumurtalarını bırakıyorlar ve göle dönüyorlar. Bu alan bir anlamda göldeki sarı balıkların üretim alanı. Bu sene göçmen kuşlar yaban ördekleri geldi. Muhteşem bir doğal olan var burada. Sarı balık yoğunluğu var” diye konuştu.

Vatandaşlar ayrıca sazlık alan ile göl arasındaki menfezlerin çok kirli olduğunu, bunun da balık geçişlerini etkilediğini belirterek, en kısa sürede menfezlerdeki kirliliğin temizlenmesini istediler.