Çıldır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Buzları çözülen göl yüzeyinde tehlikeye aldırış etmeden yürümeyi tercih eden vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.

Kış aylarında turistlerin sıkça tercih ettiği, Kars ile Ardahan arasında 123 kilometrekare alana sahip olan ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'ndeki buz tabakası, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde kış mevsiminde oluşan yaklaşık bir metre kalınlığındaki buz tabakası, hava sıcaklığının artmasıyla çözülüyor.

Nisan ayının 4'ü olmasına rağmen halen göl üzerine çıkılabildiğini söyleyen Ahmet Vural, gölün sembolü olan atlı kızakların herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için göl üzerine çıkamadığını söyledi. Vural, "Çıldır Gölü artık son demlerini yaşıyor, artık çözülmeler başladı. Yine ziyaretçilerini kabul ediyor. Göl üzerinde gezerek fotoğraf çektirebiliyorlar, fakat tehlikeden dolayı balık tutamıyorlar" şeklinde konuştu.