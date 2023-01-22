Ardahan'da, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, hafta sonu buz üstünde gezmek ve atlı kızak keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Hafta sonunu fırsat bilen turistler, güneşli havada yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve ata binmenin keyfini yaşadı.

Ardahan Emniyet Müdürü Hayal, Ardahan'ın en büyük güzelliklerinden birinin Çıldır gölü olduğunu söyledi. Herkesi bu güzellikleri görmeye ve bu zevki tatmaya davet eden Hayal, ''Ardahan'da kayak tesisi olduğunu bilmeyenler olabilir. İnşallah Beyaz elmasla tanışmak istiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi burada da kar yağışı olmadı. Ama Çıldır gölünde sonsuz bir buz pisti bulunmakta. Bu buz pistinde atlı kızak keyfi bir bambaşka ve herkesi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz''

Manisa Akhisar'dan gelen Uğur Gonca ise, ''Muhteşem doğası ve sakin ortamıyla burası gerçekten çok güzel, manzarası ve ortamı bir bambaşka. Atlı kızak keyfi de yaşadık, gerçekten harika'' dedi.