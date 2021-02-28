Çıldır Gölü'nde heyecanlı anlar

Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı için Ardahan'a gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyeleri, toplantının ardından Ardahan'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nü de ziyaret eden üyeler, göl üzerinde keyifli anlar yaşadı. Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyelerinden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, "Çıldır Gölü üzerine çıkınca önce tedirgin bir şekilde ayaklarımızı buza vurmaya başladık. Acaba kırılır mı korkusu vardı içimizde, bir iki denemeden sonra göl üzerine çıkarak müthiş bir heyecan yaşadık" dedi.

Akçasoy, Çıldır Gölü ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:

''Müthiş bir heyecan, inanılmaz güzel bir görüntü, inanılmaz güzel bir doğa ve bu doğanın içerisinde olmaktan inanılmaz mutluyuz. Ve arkadaşların ilgisi, işletmecilerin ilgisi bizi çok mutlu etti. Dilerim pandemi koşulları biter bitmez bütün Türkiye buraya gelsin.''

Turizmci olan Ankara Kent Konseyi Yönetim Kurulu ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu üyesi Ceren Anadol ise Çıldır Gölü'nün ''soğuk kış sıcak kültür'' ile inanılmaz bir pazar alanına dönüştürülebileceğini söyleyerek, ''Bugün Çıldır Gölü'nde bizi harika bir manzara bekliyor. Bu manzarayla karşılaştığımızda çok mutlu oldum. Ankara'dan geliyoruz, Ankara Kent Konseyi olarak katılım sağladık. Ben aynı zamanda bir turizmciyim. Çıldır Gölü bizim en önemli turizm pazarlama ürünlerimizden bir tanesi. Doğru bir pazarlama ile 'soğuk kış sıcak kültür' ile inanılmaz bir pazar alanına dönüştürülebilir. Turizmde önemli olan sürdürülebilirliğin olmasıdır. Şubat ayının sonlarında olmamıza rağmen inanılmaz güzel bir hava var. Normal şartlarda pandemi olmasaydı şu anda burada adım atacak yer bulamazdık. Yerel yönetimlerin Çıldır Gölü'yle ilgili sürdürülebilir bir eylem planı olması gerekiyor. Nedir bu? Yani biz 50 yıl sonra da buraya geldiğimizde buz ve karın üstünde yürüyebiliyor olmamız lazım. Ardahan'ın en önemli yatırımlarından birisi esasen turizm yatırımıdır. Çünkü inanılmaz bir rotası var, inanılmaz bir doğası var. Doğa çeşitliliği çok fazla ve endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Kayak merkezi bulunmakta, o yüzden bu ürünler doğru bir şekilde pazarlanır ise buraya gelen insanlar sadece Çıldır Gölü'nde at kızağına binip geri dönmemeliler. Bunun için yerel yönetimlerden beklenen en önemli şey doğru bir turizm planlaması yapılmalıdır'' ifadelerini kullandı.

Bölgenin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyinde atlı kızak ve kar motosikleti ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Çıldır Gölü, doğal yapısı ile yerli ve yabancı turistleri etkiliyor. Türkiye'de kışın tamamı donan tek tatlı su gölü olan Çıldır Gölü'nün tamamen buz tutması ve çevresinin karla kaplı olması seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Bembeyaz bir ovayı andıran Çıldır Gölü'nde gökyüzü ve yeri ayırt etmek ise çok zor.