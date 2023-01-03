Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafı da buz tuttu

Geçtiğimiz hafta Kars tarafından buz tutan Çıldır Gölü'nün Ardahan bölgesindeki kısmı da buz tutmaya başladı. Çıldır Gölü'nün Ardahan yakasında buz kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, işletmeler sezonu gecikmeli olarak açmaya hazırlanıyor.

Çıldırlılar, "Havaların sıcaklığından dolayı gölümüz buz tutmamıştı. Çıldır Gölü'nün üzeri tamamen buz tuttu. Derinliğimiz 5-6 santimetre. Birkaç güne kadar 15 santimetreyi bulur. Adeta gölün yüzeyinde dev bir ayna var. Etkinlikler bundan sonra olmaya devam edecek, bütün misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.