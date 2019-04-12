Çıldır Halk Eğitimden Öğrenme Şenliği programı

Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan dikiş-nakış kursu, el sanatları kursu, kuaför kursu ve ilk yardım kursları sona erdi. Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslar başarılı bir şekilde sona ererken, Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğünde, açılan kurslara dair öğrenme şenliği adı adlında yıl sonu programı düzenlendi.

Çıldır Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen öğrenme şenliği programına Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun yanı sıra, Kurum Amirleri ve kursiyerler katıldı. Öğrenme şenliği programının açılışını tüm kursların hayırlı olması temennisi ile Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu yaparken, Çıldırlı Halk Ozanı Tunay Aksu, Kaymakam İmamoğlu ve programa katılan konuklara sazı eşliğinde hoş geldiniz türküsü seslendirdi.

Aşık Tunay Aksu'nun türküsünün akabinde açılış konuşması yapan Çıldır Halk Eğitim Müdürü Hamza Dursun “Çıldır Eşmepınar köyünde açmış olduğumuz dikiş-nakış kursu, Çıldır Lisesi öğrencilerimiz için açmış olduğumuz el sanatları kursu, Çıldırlı kadınlarımız için açmış olduğumuz bayan kuaför kursu, ilk yardım kurslarımız ve Çıldır Gölbelen köyü halkımızdan Nihat Sümbül'ün el emeği, göz nuru yapmış olduğu el sanatları kursumuz büyük başarı ile sonuçlandı. Göstermiş oldukları emeklerinden dolayı tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başta sayın Kaymakamım olmak üzere programımıza katılan bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Halk Eğitim Müdürü Hamza Dursun'un açılış konuşmasının ardından Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve misafirler kursiyerler tarafından açılan sergileri gezerek, kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldılar. Kaymakam İmamoğlu ve beraberindeki misafirler bayan kuaför kursuna katılan kursiyerlerin yapmış oldukları gösterileri izledikten sonra Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğünde kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel ürünleri tattılar.

Program İlk Yardım Kursuna dair hazırlanan slayt gösterinin izlenmesinin ardından sona erdi.