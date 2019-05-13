Çıldır İlçe Müftülüğünden iftar programı

D.V. Çıldır Şubesince halkımıza yönelik iftar programı düzenlendi.

Çıldır Belediye Düğün Salonunda düzenlenen iftar programına Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Rüştü İnan, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, kurum amirleri, köy muhtarları çevre köylerde görev yapan imam-hatipler ve 500´e yakın vatandaş katıldı.

Programa katılan davetliler hep birlikte iftar yapmanın sevincini yaşadılar. Davete katılanlar duydukları memnuniyeti dile getirerek başta bu programın düzenlenmesine vesile olan İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci´ye, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu´na ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.