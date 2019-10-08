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Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Köy ziyaretlerine başladı

Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çıldır Kaymakamı olarak atanan Alper Taş, görevine başlamasının ardından saha çalışmaları yürütmeye başladı.


Bir çok köy ziyareti gerçekleştirmeye hazırlanan Kaymakam Taş sorunların yerinde tespiti, çözümlerin takibi konusunda hassasiyet gösteriyor. İhalesi tamamlanarak yapım aşamasında olan köy içi parke taş yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Taş , beraberindeki teknik personel ile yapımın işininde kontrolünü geçekleştirdi.


Yapım işlerinin yanı sıra eksikleri de yerinde tespit eden kaymakam Taş halkın sorunları ile yakından ilgilenerek ihtiyaç sahibi ailelere gerekli desteğin kısa sürede ulaşması için sosyal yardımlaşma vakfına gerekli emirleri verdi.

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