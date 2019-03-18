Çıldır Kaymakamından Kadınlar Günü ziyareti

Kaymakam İmamoğlu Kadınlar günü münasebetiyle ilçedeki kurumlarda görev yapan bayanları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Kaymakam İmamoğlu gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerin ardından yapmış olduğu açıklamada “ Kadınlar toplumun yapı taşıdır. Sevgi, fedakarlık, hoşgörü ve duyarlılığın simgesidir. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla; fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Kadınlarımıza sadece yılda bir gün değil her gün önem ve değer verilmesi gerekmektedir" dedi.

Kaymakam Bedirhan İmamoğlu daha sonra ilçe Müftüsü Mehmet Cebeci ve Jandarma Komutanı Birol Sarıyerlioğlu ile birlikte Aşıkşenlik sakinlerinden Şehit Yahya Gündoğdu´nun Taşdeğirmen köyünde İkamet eden ablası Mahperi Sefertaş´ı ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı.