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Çıldır Kaymakamlığında "Gönül Elçileri" toplantısı

Gönül Elçileri Projesi koordinasyon toplantısı Çıldır Kaymakamlığı Makam Odasında İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu´nun yanı sıra, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe SYDV Müdürlüğü temsilcileri katılarak uygulamaların nasıl yapılacağı konusunda istişarede bulunuldu.


Yapılan istişareler sonucunda, Şehit yakınları ve Gaziler öncelikli olmak üzere; öksüz-yetim çocuklar, yaşlı, engelli ve kimsesiz bireyler, parçalanmış ailelerle ilgili hane ziyaretleri yapılarak her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

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