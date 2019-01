Çıldır Kaymakamlığından "Çocuklar Üşümesin Projesi"

Bölgede iklim şartlarını göz önüne aldığında kışların çok uzun ve soğuk geçmektedir. Maddi anlamda güçsüz olan vatandaşların ise çocuklarına her yıl yeni bot ve giysi alamamaktadır. Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile hayırsever vatandaşlar ve kurumların katkılarıyla, çocukların daha mutlu,sağlıklı olmalarını, okula daha istekli ve arzulu gitmelerinin sağlanması amaçlanarak ekonomik durumu elverişsiz ailelerin çocuklarına kışlık yarım yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu “ekonomik açıdan güçsüz, alım gücü zayıf vatandaşlarımız için kış çok da sevindirici değildir. Aslında her mevsimin ayrı güzelliği olduğunu, her mevsimin gerekli olduğunu bilir, yaşanan döngünün birbirini tamamladığını görür herkes. Şartların olgunlaşıp, eşit yaşam koşullarının sağlandığı zaman her mevsim ayrı güzel ve özeldir. Hayırsever vatandaşlarımızın çocuklarının her şeyin en iyisini hak ettiği düşüncesiyle hareket ederek onların kış aylarında üşümemeleri için bot ve giyim yardımı yapmaları bizim toplumun yardımsever yapısını da ortaya koymuştur. Yapılan projede çocuklarımız ve onların ebeveynleri oldukça mutlu ve minnettar olmuştur. Projemiz kapsamında çocuklarımıza yardımın hayatımızdaki yeri ve Türk Milleti'nin yardıma verdiği değeri göstermek amaçlanmaktadır. Yardımı yapan hayırsever vatan evlatlarına teşekkür ederim” dedi.