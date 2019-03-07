İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıldır Kaymakamlığından "Hoşgeldin Bebek" Projesi

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç vatandaşlara katkı olması sebebiyle yenidoğan seti hediye edildi.

Yeni doğan yardımı Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda dosyası bulunan vatandaşlar için yapılacak.


Çıldır Kaymakam Bedirhan İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada ” Ünlü bilginimiz Kaşgarlı Mahmut'un dediği gibi ‘Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter'. Her çocuk rızkıyla dünyaya gelir düşüncesi bizlerin bu projeyi yapmasını sağladı. Yeni çocuğu olan ailelerimize biraz olsun katkı sunmak öncelikli hedefimiz. Bu proje ile çocukların rızkıyla dünyaya geldiğini, devletimizin her zaman muhtaç durumda olan ailelerimizin yanında olduğunu bilmeleri amaçlıyoruz”.


Yeni doğan yardımından faydalanan vatandaş ” Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarından uzun zamandır faydalanmaktayım. Şu günlerde mutlu telaşımız arasında vakfımızdan çok anlamlı hediyeler aldık. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.