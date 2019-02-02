İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çıldır Kaymakamlığından muhtaçlara çipli kimlik

Çıldır Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı muhtaç durumda olan yaşlı-engelli ve kimsesiz vatandaşların çipli kimlik kartı almaları için çalışma başlattı.


Çıldır Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen araç ve personel ile evlerinden alınan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar çipli kimlik işlemleri için ilçeye getiriliyor. Yardıma muhtaç vatandaşlar çipli kimlik için uygun fotoğraf çektirildikten sonra kimlik işlemleri için Nüfus Müdürlüğü´ne getirilerek çipli kimlik için gerekli işlemler yapılıyor. Kimlik giderlerini ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların kimlik ücreti ve fotoğraf ücretleri Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödeniyor.


Çıldır Kaymakamlığının uyguladığı proje ile yeni kimliklerine kavuşan vatandaşlar oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.