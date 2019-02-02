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Çıldır Kaymakamlığından öğrencilere destek

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan lise son sınıf öğrencilerinden 10 kişi, Ardahan´da bulunan özel bir kurum tarafından ücretsiz olarak verilen hızlandırılmış kursa gönderildi.


Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada "Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanması nedeniyle böyle bir girişimde bulunduk. Şubat tatili süresince öğrencilerimizin vakitlerini etkili kullanabilmeleri ve diğer öğrencilerle bulundukları yarışta bir adım öne geçmeleri için Ardahan´da bulunan üniversiteye hazırlık kursu ile iletişime geçip böyle bir imkanın bize sunulmasını sağladık ve ulaşım masraflarını üstlendik. Umuyorum ki öğrencilerimiz de sınavda sağlayacakları başarı ile ilçemizin göğsünü kabartacaktır" dedi.

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