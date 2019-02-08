Çıldır Kış Şöleni için protokol imzalandı

si gerçekleştirilecek “Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni” için kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol Çıldır Kaymakamlığında Kaymakam Bedirhan İmamoğlu'nun makamında Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Serhat Kalkınma Ajansı Ardahan YDO Koordinatörü Nurullah Karaca'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada, "Bölge´de kış doğa ve kültür turizminde kapasite geliştirilmesi sonuç odaklı program kapsamında yürütülen organizasyon başta Çıldır, Ardahan olmak üzere Bölge turizmi için oldukça önem taşımaktadır. Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni yerel ve ulusal basın tarafından her yıl dikkatle takip edilmektedir. Bu yönü ile Ardahan turizm sektörü için önemli organizasyon olan “Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni” Serhat Kalkınma Ajansı, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi işbirliği ile 09 Şubat Cumartesi günü yapılacaktır" dedi.