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Çıldır Kızılay her alanda destek sunuyor

Türk Kızılay Çıldır Temsilciliği her alanda destek ve katkı sunmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Çıldır Çıldır Temsilciliği Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Orta Okulu için yapılacak olan müzik Sınıfı için desteğini esirgemeyerek öğrencilerin ve Okulun yanında oldu.


Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun'un girişimi sonucu yapılacak olan müzik sınıfı için Türk Kızılay Çıldır Temsilciliği destek vererek Sınıfın dizaynı ile ilgili olarak sınıfın taban kısmının lam inat parke yapılması konusunda destekte bulundu.


Türk Kızılay Çıldır Temsilcisi Mahmut Ahmet Vural, " Türk Kızılay olarak ilçemizde sadece ihtiyaç sahibi ailelerin değil diğer bir çok konuda destek sunarak katkı sağlıyoruz. Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun'un temsilciliğimizle irtibatı sonucu yapılacak olan müzik sınıfı için bizimde katkımız bulunsun diyerek destek verdik. Bu desteği sunmamızda Temsilciliğimize gösterdiği ilgiden ve yakınlıktan dolayı Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve Ahmet Rıfat Vural'a temsilciliğimiz ve Kızılaycılar adına teşekkür ederim" dedi.


Yakında faaliyete geçecek olan müzik sınıfı öğrencilere yeni enstrümanlar çalmasını sağlayarak keyifli anlar yaşatacak.

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