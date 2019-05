Çıldır Kızılay'dan bayram hediyesi

Türk Kızılay Çıldır Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural yaklaşık olarak 50 öğrenciye Çıldır Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun ile birlikte hediyeleri dağıttı. Vural " Ramazan Bayramı dolayı ile FLO Ayakkabı ve Mazağacılığın desteği ile 50 öğrencimize ayakkabı hediye ettik. Ayakkabıların şubemize ulaşmasında desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz firmanın Kamu İlişkileri ve Sosyal sorumluluk direktörü sayın Tahir Bayraksoy'a şubemiz ve öğrenciler adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerin ve Çıldır halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda her dönem gönüllülerimiz ile birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Şubemizden desteğini esirgemeyerek her kesimin yüzünde tebessüm oluşturan bütün destekçilerimize teşekkür ederiz" dedi