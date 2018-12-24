Çıldır Kızılay'dan okul ziyareti

Okulların ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde destek sunan Çıldır Temsilciliği her alanda varlığını göstermeye devam ediyor. Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştiren Çıldır Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Ballıkaya ve Gençlik Kolları Başkanı Volkan Erdem İle Gençlik Gönüllüsü Cem Kılınç katıldı.

Bir çok öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanması adına giysi ve ihtiyaç malzemesi okul idarecilerine teslim edildi. Koordinatör Vural " Türk Kızılay Çıldır Koordinatörü olarak İlçemizde bir çok ihtiyaca yönelik çalışmalar yürüterek imkanlarımız ölçüsünde destek sunuyoruz. Okullarımız içinde giysi ve kırtasiye ihtiyacı için çalışmalar yürüttük. Elimize ulaşan malzemeleri zaman kaybetmeden Okul idarelerine teslim ediyoruz. Bu konuda da bizleri güler yüzüyle karşılayan Çıldır Lise Müdürümüz Uğur İlhan'a da teşekkür ederim" dedi