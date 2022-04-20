Çıldır Meslek Yüksek Okulundan Sağlık etkinliği

Çıldır Meslek Yüksek Okulunda Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde devlet hastanesinde görevli olan Diyetisyen Berivan Dalçiçek tarafından akademik-idari personel ve öğrencilere yönelik "Sağlıklı Beslenme" konusunda konferans düzenlendi.

Sağlıklı yiyeceklerin tercihi ve tüketimi, besin ögeleri (vitaminler ve mineraller, su ), besin değerleri, sağlıklı kilo alma ve sağlıklı kilo vermenin yanı sıra ramazan dolayısıyla sağlıklı iftar ve sahur yapma gibi konuların anlatılmasının ardından ÇMYO Müdürü Öğr. Gör. Ömer Cenap Özdemir, Diyetisyen Berivan Dalçiçek'e teşekkür belgesi takdim etti.