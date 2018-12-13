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Çıldır SYDV'den evde bakım projesi

Çıldır Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yaşlı-engelli ve öz bakımında başkalarının yardımına ihtiyaç duyan 30 aileye kendi imkanlarıyla yapamadıkları ev temizliği ve düzeni sağlama anlamında yardımcı oluyor.


Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu konu hakkında yapmış olduğu açıklamada " Çıldır Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından uygulanan proje ile ev temizliği ve düzeninin yanı sıra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları sorulmakta, evlerinin bakım onarımı yapılmakta, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve devletin yanlarında olduğunu görmeleri sağlanmaktadır. Yapılan ev temizliği ile vatandaşlarımızın daha hijyenik daha düzenli bir ortamda yaşamalarına imkan sağlanıyor. Personellerimiz vakfa gelip-gitme anlamında sıkıntı yaşayan, yolu uzak olan vatandaşlarımızın taleplerini iletmede aracı oluyor. Personellerimiz Yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta ve ev içinde yapılacak mini onarımlarına yardımcı olmaktadır. 01.03.2018 tarihinde başlanan proje Çıldır merkez ve köylerde aksatılmadan devam etmektedir. Projede vakfa ait bir adet araç ile 2 personelimiz görevlidir" dedi.

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