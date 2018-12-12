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Çıldır Türk Kızılay Köy Okullarında

Ardahan Çıldır Türk Kızılay temsilciliği köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.


Çeşitli Köy okullarını ziyaret eden Türk Kızılay Çıldır koordinatörü Mahmut Ahmet Vural " Öğrencilerimizde Kızılay bilinci uyanması adına bir çok çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızı ilçe merkezindeki okullarla sınırlandırmayıp köy okullarımızı da ziyaret ederek öğrencilere Kızılay'ı anlatıyoruz. Kızılay kimdir ne iş yapar ne tür faaliyetler yürütür bunları öğrencilere anlatarak onlarında birer gönüllü Kızılaycı olması adına seminerler ve etkinlikler düzenliyoruz. Ziyaret ettiğimiz köy okullarında öğrencilerimizin tamamına da çeşitli hediyeler veriyoruz. Hediyelerimiz genellikle kırtasiye malzemesi oluyor. Minik öğrencilerle bir araya gelmez daha heyecan verici oluyor" dedi.

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