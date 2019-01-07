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Çıldır yoğun kar yağışı altında

Ardahan Çıldır İlçesinde kış Ocak Ayında kendini iyice hissettirmeye başladı.

Yoğun şekilde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.


Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle Aktaş Sınır Kapısının güzergahında Mozeret tepesinde yurt dışına taşımacılık yapan Tır şoförleri zor anlar yaşadı. Etkili olan kar yağışı ilçe halkınında yaşam koşullarını olumsuz etkiledi. Yetkililer araçların kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu.

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