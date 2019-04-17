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Çıldır'a Nisan ayında kar şoku

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde baharı bekleyen vatandaşlar Nisan ayında yoğun kar yağışı etkili olunca şok yaşadı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde baharı bekleyen vatandaşlar Nisan ayında yoğun kar yağışı etkili olunca şok yaşadı.


Nisan ayının ortasında yurdun birçok bölgesinde bahar yaşanırken, Çıldır geceden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Sabah işe gitmek için hazırlanan vatandaşlar bembeyaz bir Çıldır'la karşılaştı. Kar yağışından dolayı birçok köy yolu kapandı, öğrenciler okullarına zorlukla ulaştı. Çıldır Aktaş Sınır kapısı Mozeret Geçidi'nde tırlar şoförleri zor anlar yaşarken yol tır trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alındı.


Çıldır halkı "Baharın gelişine sevinirken Nisan ayının ortasında kar yağıyor. Bu dönemde kar yağışı birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu dönem ilçemizde ekin dönemi, bu kar yağışı olumsuz yönde etkiledi. Toprağın kuruması için tekrar sıcakları bekleyeceğiz, tabi bu gidişle güneşin Çıldır'da açması zor gibi görünüyor. Güneşin bir an önce açmasını ümit etmekten başka çaremiz yok" dedi.

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