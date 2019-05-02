Çıldır'da 19 Mayıs dolayısıyla sportif faaliyetler yapılacak

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yılı münasebetiyle ilçede çeşitli sportif faaliyetler düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 06-09 Mayıs tarihleri arasında Çıldır İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı salonunda bilek güreşi, masa tenisi ve satranç turnuvaları yapılacak.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramın ülkemizin dört bir yanında çeşitli spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Amacımız gelecek nesillerin gençlikten Atatürk sevgisi bilincini taşımasına vesile olmak. Geleceğin sahibi olan gençler Atatürk'ün mirası olan Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek koruyacaklar ve Atatürk'ün izinde büyük bir kararlılıkla yürüyeceklerdir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yıl dönümü münasebetiyle düzenleyeceğimiz sportif faaliyetlerde dereceye giren sporcularımız Çıldır Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımızca çeşitli hediyelerle ödüllendirilecektir” dedi.