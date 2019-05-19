Çıldır'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çıldır'da coşkuyla kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Çıldır kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan programa Çıldır Çok Programlı Lisesi spor salonunda devam edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı ve Belediye başkanı öğrencileri ve halkı selamlamasıyla programa geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çıldır İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut yaptı. Konuşmanın ardından Çıldır Lisesi öğrencileri şiirler okudu. Kurtkkale Orta Okulu öğrencilerinin folklor gösterisi, Çıldır Aşıkların atışması büyük beğeni topladı, yıl içerisinde yapılan sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Yapılan gösterilerin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı sona erdi.