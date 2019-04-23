Çıldır'da 23 Nisan coşkusu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çıldır Hükumet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma töreni ile başlayan kutlamalar Aşıkşenlik İlkokulu ve Çıldır İlkokulunun hazırlamış olduğu gösterilerle devam etti.

Aşıkşenlik mahallesindeki kapalı halı sahada gerçekleşen kutlama törenine Çıldır Kaymakamı, Belediye Başkanı, Tabur Komutanı, Jandarma Komutanı, İlçe emniyet Amiri, Milli Eğitim Müdürü, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çıldır halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Minik öğrenciler gösterileri sergilerken renkli görüntülere sahne oldu.

Gösterilerin yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.