Çıldır'da Aile Çay Bahçesi hizmete girdi

Çıldır Belediyesi tarafından Çay mahallesinde inşa edilerek, şahsa kiraya verilen Eylül Aile Çay Bahçesi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

İşletmeciliğini Emre Tintaş'ın yaptığı Eylül Aile Çay Bahçesi Çıldır Belediyesinin ilçeye kazandırmış olduğu önemli yatırımlardan bir tanesi.İçerisinde ailelere yönelik kafesi, kamelyaları ve oyun parkı bulunan çay bahçesi şehrin gürültüsünden uzak, sessiz ve sakin bir mekan isteyenlerin uğrak yeri haline gelecek.

Eylül Aile Çay Bahçesi işletmecisi Emre Tintaş işletmesi hakkında yapmış olduğu açıklamada “Açmış olduğumuz işletmemizin özellikle aileler ve gençler tarafından büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. İlçemizde özelikle aile ve gençlerin gidip çay içip, sohbet edeceği bir mekan yoktu. Çıldır Belediyesine ilçedeki vatandaşlara bu imkanı sunduğu ve bana da bu vesile ile ilçe halkına hizmet etme şansı verdiği için başta İlçe Belediye Başkanımız sayın Kemal Yakup Azizoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşletmemizin ilçemizdeki büyük bir eksikliği gidereceğine ve vatandaşlarımız tarafında da yoğun ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Herkesi doğa ile iç içe nezih bir ortamda içeceklerini yudumlayıp, kafa dinlemeye davet ediyorum” dedi.