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Çıldır'da Akıllı Sınıflar Projesi

Ardahan Valiliğince Yürütülen Akıllı Sınıflar Projesi kapsamında Çıldır Aşıkşenlik İlk Okulu öğrencileri akıllı sınıfına kavuştu.


Ardahan Valiliğince projelendirilip uygulamaya konulan "Akıllı Sınıfım Projesi" kapsamında Aşıkşenlik İlkokulunda Okul aile birliğininde desteği ile Akıllı sınıf oluşturuldu. Akıllı sınıfta her sınıf düzeyinde okuma ve oyun etkinliği yapabileceği şekilde tasarlandı. Proje kapsamında her öğrenci haftada 3 saat olmak üzere 15 dakikası okuma ve 45 dakika çeşitli zeka oyunları oynayarak zaman geçirecek.

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