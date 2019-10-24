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Çıldır'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Amatör Spor Haftası dolayısı ile Çıldır İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.


Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Çıldır Kaymakamlığı desteğiyle ilçeye bağlı çeşitli okullarda amatör sporlar dalında Satranç, Masa Tenisi, Atletizm yarışmaları düzenledi. Yarışmalara toplamda 150 öğrenci katıldı.


Düzenlenen yarışmaların sona ermesinin ardından açıklama yapan Çıldır Kaymakamı Alper Taş "Her branştan sportif faaliyet gerçekleştirerek yetenekli çocuklarımızı tespit etmek. Yetenekli çocuklarımızı antrenör gözetiminde çalışmasını sağlayarak Türk sporuna kazandırmayı hedeflemekteyiz" dedi.

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