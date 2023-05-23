İhlas Haber Ajansı

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Çıldır'da askeri araç kaza yaptı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 asker yaralandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 asker yaralandı.


Kurtkale köyünden Çıldır istikametine seyir eden askeri araç kaza yaptı. Kazada 4 asker yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Çıldır 112 ekiplerince olay yerinden ambulanslarla alınan yaralılara ilk müdahale Çıldır devlet hastanesinde yapıldıktan sonra Ardahan devlet hastanesine sevk edildi.


Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar müşahede altına alındı.

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