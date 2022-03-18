Çıldır'da Çanakkale Zaferi coşkusu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 18 Mart Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çıldır 93 harbi şehitliği önünde başlayan törene protokol üyeleri, STK temsilcileri ve kamu kurum amirleri katıldı. 93 Harbi Şehitliğinin önünde başlayan tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından ilçe müftü tarafından dua verilmesi ile sona erdi. Aşıkşenlik Kültür merkezi konferans salonunda devam eden törende öğrenciler tarafından şiirler, oratoryo ve farklı gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.